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Судноплавний гігант Hapag-Lloyd вирішив оминати Червоне море на тлі атак єменських хуситів
17:50 27.12.2023 |
Судноплавний гігант Hapag-Lloyd заявив, що триматиме свої судна подалі від Червоного моря навіть після запуску очолюваної США оперативної групи для захисту ключового торгового маршруту від нападів єменських хуситів.
Про це пише Bloomberg.
Спотові ставки на контейнерні перевезення підскочили на 26% за останні чотири тижні і "ймовірно, залишаться на підвищеному рівні", доки рейси продовжуватимуть перенаправлятися, йдеться в аналітичній записці Bloomberg Intelligence.
Ціни на нафту зросли з моменту посилення атак, хоча трейдери все ще не передбачають серйозних перебоїв у ціноутворенні.
Минулого тижня розпочалася очолювана США операція, метою якої є стримування загрози світовій торгівлі, викликаної війною між Ізраїлем і ХАМАСом. Бойовики, що базуються в Ємені, заявляють, що діють на підтримку палестинців, і спочатку націлювалися на кораблі, що мають зв'язок з Ізраїлем.
"Останніми днями мало що вказує на зменшення кількості нападів, а у вівторок був атакований контейнеровоз, відомий як MSC United VIII.
Водночас, на тлі операції США, другий найбільший перевізник у світі Moller-Maersk A/S, заявив, що готується відновити рух через Червоне море і буде відхилятися від маршруту лише "в кожному конкретному випадку".
"Тим не менш, загальний ризик у цьому регіоні не усунутий повністю", - заявив речник компанії Адхіш Алавані в коментарі електронною поштою. "Maersk без вагань переоцінить ситуацію і знову ініціює плани зміни маршруту, якщо ми вважатимемо це необхідним для безпеки наших суден", - додав він.
Інша компанія CMA CGM заявила, що розробляє плани щодо поступового збільшення кількості суден, які відправляються через Суецький канал.
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