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АНАЛІТИКА

Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться

 

Уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це на прес-конференції заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Reuters.

"Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі (щодо припинення блокади українського кордону)", - сказав він.

У неділю польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, водночас далекобійники продовжують блокувати три інші.

"Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції та зняти блокаду на кордоні", - наголосив Туск.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п'ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.
Ключові теги: Польща
 

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