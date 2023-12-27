Верховний суд Мічигану відмовився виключати Трампа з виборів президента США

Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз (внутрішньопартійних виборах) Республіканської партії на підставі поправки до Конституції про "участь у повстанні чи заколоті".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У позові, поданий ліволіберальною групою Free Speech For People, стверджується, що дії Трампа під час штурму Капітолія 6 січня 2021 року підпадають під визначення "повстання", а отже, він не може претендувати на державні посади відповідно до розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

Але всі суди нижчої інстанції навіть не прийняли позов до розгляду з процедурних причин, вказавши, що законодавство Мічигану не дає місцевим виборним комісіям права забороняти претендентам на посаду президента участь у праймериз.

Суддя Верховного суду Мічигану Елізабет Велч, пояснюючи рішення суду у справі, вказала, що штат не має законодавчого положення, "яке б вимагало від особи, яка претендує на посаду президента США, підтвердити свою юридичну кваліфікацію для обіймання цієї посади".

Відповідно, суди Мічигану не розглядали питання, чи справді дії Трампа під час штурму Капітолія можна кваліфікувати як причетність до "повстання" й чи поширюється на нього дія розділу 3 14-ої поправки до Конституції США.

Натомість минулого тижня Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році. В штабі Трампі вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду США.