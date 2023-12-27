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АНАЛІТИКА

Іспанія відкрита до створення нової місії ЄС для захисту суден у Червоному морі

 

Іспанія виступає проти використання військово-морських сил ЄС, що діють в межах операції "Аталанта", для захисту торгових суден у Червоному морі від єменських хуситів, але готова розглянути можливість створення іншої місії.

Як пише "Європейська правда", про це заявив прем'єр Педро Санчес, повідомляє Reuters.

"Ми готові та відкриті для розгляду такої операції, але не в межах операції "Аталанта", - сказав він, маючи на увазі існуючу місію ЄС.

За його словами, він передав союзникам Мадрида в НАТО та ЄС, що операція "Аталанта" не має "ні характеристик, ні характеру, необхідних для Червоного моря".

Санчес висловив переконання, що ситуація в Червоному морі "абсолютно відрізняється" від зони операції "Аталанта" в Індійському океані, де основною місією ЄС є боротьба з піратством.

Раніше Іспанія вирішила не брати участі в міжнародній коаліції під проводом Сполучених Штатів, покликаній захистити торговельні судна від нападів хуситів у Червоному морі.

За даними місцевих ЗМІ, причиною відмови стали внутрішньополітичні причини. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес перебуває в процесі формування коаліції й потребує підтримки радикальної лівої партії Sumar, яка виступає проти зовнішньої політики США.

Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Минулого тижня Пентагон заявив, що до коаліції долучились загалом 20 країн.

В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв'язку з Ізраїлем.
Ключові теги: Іспанія
 

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