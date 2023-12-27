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«Роскосмос» втратив 80% міжнародних замовлень через санкції
16:36 27.12.2023 |
Російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 мільярдів рублів після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
Про це голова корпорації Юрій Борисов розповів в інтерв'ю російському пропагандистському телебаченню, пише "Коммерсант".
За його словами, галузь сильно постраждала від впливу західних санкцій та втратила великий обсяг експорту.
"З 230 млрд руб. контрактів 180 млрд припадало на так звані "недружні" країни - це й постачання двигунів, це й пускові послуги. Тому 180 млрд, по суті, у нас пішли з обсягу експортної виручки", - сказав Борисов.
Він визнав, що за підсумками 2023 року "Роскосмос" залишиться збитковим.
"Цього року остаточні підсумки ми ще підіб'ємо, але сподіваюся, що в найближчі кілька років, два-три роки, ми зуміємо вивести галузь на беззбиткову, прибуткову (роботу, - ред.)", - сказав Борисов.
За його словами, після перерахунку, у 2022 році вдалося знизити збиток до 17,3 млрд руб. Він також зазначив, що консолідований виторг галузі в 2023 році зріс на 24 млрд руб. у порівнянні з минулим роком.
Як повідомлялося, раніше гендиректор російської держкорпорації Юрій Борисов оцінював збитки "Роскосмосу" у 2022 році у 50 мільярдів рублів, що на 60% більше, ніж у 2021 році. За його словами, до зростання збитків призвели запроваджені після початку вторгнення РФ в Україну санкції та інші причини, що призводили до зриву виконання замовлень.
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