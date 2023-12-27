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АНАЛІТИКА

США зобов'язали партнерів звітувати за купівлю російської нафти

 

Мінфін США вніс до правил застосування санкцій проти російської нафти зміни, згідно з якими партнери мають надавати Вашингтону звіти щодо придбання «чорного золота». Зміни набудуть чинності 19 лютого 2024 року.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, тепер учасники ланцюжка постачання з доступом до деталізації додаткових витрат будуть зобов'язані ділитися ними на запит із наступними учасниками ланцюжка.

Таким чином, тепер партнери Вашингтона мають запитувати дозвіл на будь-яку операцію з російським паливом і розкривати конфіденційну інформацію про деталі угоди.

Зазначимо, що верхня межа ціни на нафту діє з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США, Росія
 

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