Фінансові новини
- |
- 27.12.23
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США зобов'язали партнерів звітувати за купівлю російської нафти
16:15 27.12.2023 |
Мінфін США вніс до правил застосування санкцій проти російської нафти зміни, згідно з якими партнери мають надавати Вашингтону звіти щодо придбання «чорного золота». Зміни набудуть чинності 19 лютого 2024 року.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, тепер учасники ланцюжка постачання з доступом до деталізації додаткових витрат будуть зобов'язані ділитися ними на запит із наступними учасниками ланцюжка.
Таким чином, тепер партнери Вашингтона мають запитувати дозвіл на будь-яку операцію з російським паливом і розкривати конфіденційну інформацію про деталі угоди.
Зазначимо, що верхня межа ціни на нафту діє з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти - з 5 лютого 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд ухвалив Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.- глава Мінфіну
ТОП-НОВИНИ
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
|Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо
|Родина голови фракції «Слуг народу» Арахамії використовує автівки, оформлені на менеджера та адвоката
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Судноплавний гігант Hapag-Lloyd вирішив оминати Червоне море на тлі атак єменських хуситів
|Туск вважає, що блокада українського кордону скоро припиниться
|Верховний суд Мічигану відмовився виключати Трампа з виборів президента США
|Запаси пропану в США 2024 року будуть надлишковими
|Іспанія відкрита до створення нової місії ЄС для захисту суден у Червоному морі
|«Роскосмос» втратив 80% міжнародних замовлень через санкції
Бізнес
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq
|ITC не задовольнила звернення Apple про відтермінування заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch Ultra 2 і Series 9 у США