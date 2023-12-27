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Японія зняла заборону на експлуатацію найпотужнішої у світі АЕС
15:59 27.12.2023 |
Регулятор ядерної енергетики Японії в середу, 27 грудня, скасував заборону на експлуатацію, накладену два роки тому на атомну електростанцію Касівадзакі-Каріва Tokyo Electric Power (Tepco). Про це йдеться у пресрелізі компанії.
У квітні 2021 року експлуатацію станції було фактично заборонено через порушення у сфері безпеки.
Рішення скасовує наказ, який забороняв Tepco транспортувати нове паливо або завантажувати його в реактори, що є необхідним кроком для перезапуску реакторів АЕС у Касівадзакі-Каріва.
Більш ніж за два роки Tepco досягла прогресу в поліпшенні безпеки АЕС. Зокрема, були посилені заходи проти терористичних атак, штормової погоди, удосконалено обладнання для захисту ядерних матеріалів.
Для відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції ще потрібна згода місцевих органів влади префектури Ніїгата, міста Касівадзакі та села Каріва, де вона розташована.
Коли це може статися - невідомо. Уряд Японії пообіцяв прагнути до взаєморозуміння та співпраці з префектурою Ніїгата та місцевими громадами, наголошуючи на принципі "безпека насамперед".
Бідна на ресурси Японія прагне ввести в експлуатацію більше своїх атомних електростанцій, щоб зменшити залежність від імпортного викопного палива, такого як зріджений природний газ (LPG), зазначає Reuters.
Інститут економіки енергетики Японії (IEEJ) минулого тижня прогнозував, що імпорт LPG до Японії знизиться до 58,5 млн метричних тонн у 2024/2025 фінансовому році з приблизно 64 млн тонн цього року. Падіння обумовлено очікуваним перезапуском ще кількох ядерних реакторів та збільшенням використання відновлюваних джерел енергії.
АЕС Касівадзакі-Каріва розташована на березі Японського моря, посідає перше місці у світі за сукупною потужністю своїх семи ядерних реакторів, яка перевищує 8200 МВт. Зараз усі енергоблоки на станції зупинено.
Електростанцію відключено з 2012 року після того, як катастрофа на Фукусімі роком раніше призвела до зупинки всіх атомних електростанцій у Японії на той момент.
У 2021 році Управління з ядерного регулювання (NRA) заборонило Tepco експлуатувати Касівадзакі-Каріва, її єдину атомну електростанцію, що діє, через порушення безпеки.
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