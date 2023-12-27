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Третина - для України: Експорт зброї з Німеччини б'є рекорди
14:08 27.12.2023 |
У 2023 році уряд Німеччини видав на 40 відсотків більше дозволів на експорт озброєнь, ніж рік тому - на суму понад 11,7 мільярда євро. Це найвищий показник за всю історію ФРН, повідомляє в середу, 27 грудня, інформаційне агентство dpa, посилаючись на дані відповіді міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від Союзу Сари Вагенкнехт Севім Дагделен (Sevim Dagdelen).
Згідно з цими даними, попередній рекорд, встановлений в 2021 році, - 9,35 мільярда євро - було вже в середині грудня перевищено на 25 відсотків.
Наведені в документі дані стосуються періоду з 1 січня по 12 грудня 2023 року. За цей період урядова коаліція схвалила експорт озброєння на 6,15 мільярда євро та іншої продукції військового призначення на 5,67 мільярда євро. Майже 90 відсотків із загального обсягу призначалося для країн ЄС і НАТО, України та деяких інших країн-союзників, наприклад Японії, Австралії та Південної Кореї.
Третина експорту зброї з ФРН - для України
Понад третина затвердженого експорту - 4,15 мільярда євро - припадає на допомогу Україні в її боротьбі проти російського вторгнення.
Для так званих третіх країн, таких як Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати або Саудівська Аравія, уряд ФРН схвалив експорт зброї та військового обладнання на суму 1,76 мільярда євро.
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