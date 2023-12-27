КНР, Трамп і Україна? Що вплине на економіку у 2024 році

Події останніх кількох років - пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 та війна Росії проти України - суттєво вплинули на розвиток світової економіки. Ціни на нафту підскочили, зросла інфляція, ланцюжки постачання були порушені. І хоча зростання інфляції в країнах з розвиненою економікою сьогодні значно сповільнилося, відсоткові ставки залишаються високими. Сказати напевно, коли вони опустяться, не можна. Центробанки не квапляться з таким кроком.

Як вважають деякі експерти, наслідки посилення грошово-кредитної політики стануть відчутними лише у 2024 році, оскільки у 2023 році вони не зробили того впливу, на який багато хто очікував. "Глобальна економіка ослабла не так сильно, як ми могли б припустити, враховуючи всі ті потрясіння, які ми спостерігали, - вказує в розмові з DW Адам Слейтер, провідний економіст компанії Oxford Economics. - Але ми вважаємо, що деякі прояви цього - питання часу".

Слейтер очікує, що в наступному році глобальне економічне зростання буде значно "млявішим", і не виключає технічної рецесії. Імовірно, зростання світового ВВП у 2024 році не буде істотно відрізнятися від рівня 2023 року, але багато спостерігачів прогнозують його уповільнення. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважає, що наступного року глобальне економічне зростання становитиме 2,7 відсотка, що трохи нижче рівня 2023 року - 2,9 відсотка.

Водночас Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує зростання на 2,9 відсотка, а Європейський Центральний банк (ЄЦБ) - на 3 відсотки. Утім, прогнози враховують відмінності в регіонах. Приміром, МВФ очікує набагато сильнішого зростання економіки в США, ніж у Китаї чи Європі.

Як поведеться Китай?

Сповільнення економіки Китаю гідне пильної уваги експертів у 2024 році. Адже друга за обсягом економіка світу має величезний вплив на глобальний розвиток. "Це (розвиток економіки Китаю. - Ред.) важливо як з точки зору глобального зростання, так і для визначення динаміки розвитку економіки азійського регіону", - пояснює Слейтер.

З ним погоджується Сушант Сінгх з індійського центру політичних досліджень. За його оцінкою, питання про те, "оживе або потоне" китайська економіка, буде ключовим для 2024 року. Раніше в поточному році Світовий банк застеріг, що економічне "нездужання" Китаю здійснить сильний вплив на всю Східну Азію, що традиційно є одним з рушіїв світової економіки.

Зі свого боку Вільям Рейнш з Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) дивиться на перспективи економіки Китаю з оптимізмом. "Однією з цікавих характеристик економік, контрольованих державою, є можливість відкладати наслідки помилок", - вказує він в інтерв'ю DW. - Банкам скажуть:"Кредитуйте цей сектор". Якщо вона (влада КНР. - Ред.) захоче надіслати сигнал, то скаже компаніям, що їм не можна банкрутувати, або компаніям скажуть, що потрібно банкрутувати. Хай там що, все вирішує уряд".

Рейнш визнає наявність серйозних економічних проблем в Китаї, проте очікування краху китайської економіки він вважає "перегином". "У КНР є кілька дуже сильних напрямків для експорту, починаючи з акумуляторів для електромобілів і аж до цілої низки категорій споживчої електроніки й мінералів, - перелічує він. - Я хочу сказати, що у китайців є такі галузі економіки, де вони високо конкурентні на світовому рівні, і це не зміниться".

І все ж одне питання викликає занепокоєння в експерта, і це Тайвань. Хоча нещодавня зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Джо Байдена і свідчить про деяку відлигу у відносинах між їхніми країнами, перспектива китайського вторгнення до Тайваню є серйозною загрозою для світової економіки, вважає Рейнш.

"Сі замислюється про свою політичну спадщину, і одна річ, яку він хотів би зробити, - це вставити останній шматочок у пазл", - міркує він.

Україна, продовольство та пальне

Імовірно, значним фактором, який впливатиме на світову економіку у 2024 році, буде і війна РФ проти України, що триває.

Від цієї війни безпосередньо залежать "три речі: продовольство, добрива і паливо", каже Сушант Сінгх. Протягом останніх двох років війна в Україні чинить серйозний вплив на світові ринки енергоносіїв і продовольства, причому найбільше страждають найбідніші верстви населення, уточнює експерт. "Якщо якимось чином ця ситуація стабілізується або вирішиться, від цього виграє велика кількість людей на глобальному півдні", - додає він.

Рік важливих виборів у низці країн світу

За масштабами участі у виборах наступний рік є рекордним. Адже на виборчі дільниці прийдуть понад 4 мільярди людей по всьому світу. Зокрема, важливі вибори пройдуть в Індії, Бразилії, Пакистані, Індонезії, Туреччині, Мексиці, Бангладеш і, можливо, у Великобританії.

При цьому вирішальне значення, судячи з усього, матиме результат президентських виборів у США. На цей час експрезидент країни Дональд Трамп випереджає в опитуваннях чинного главу держави Джо Байдена. Тож у листопаді наступного року він цілком може бути обраний на президентську посаду вдруге.

Згадуючи про торговельну війну, яку Трамп розв'язав проти Китаю під час свого першого президентського терміну, експерти побоюються, що повторне обрання республіканця може мати серйозні наслідки для світової економіки. "Це (обрання Трампа. - Ред.) стало б величезним потрясінням, тому що він вже зараз говорить про транскордонні тарифи та інші досить приголомшливі речі, - аргументує Вільям Рейнш. - Можна з упевненістю сказати, що у світі піде на це бурхлива реакція, або принаймні, що реакція настане".

У разі перемоги на виборах Дональд Трамп обійме посаду тільки у 2025 році.

Є ще інші фактори та можливі події, за якими лідери у сфері бізнесу та економіки будуть стежити у 2024 році. Зокрема, мова йде про перехід до "зеленої" економіки в багатьох галузях і швидких темпах розвитку штучного інтелекту.

Тим часом як показали пандемія коронавірусу і війна в Україні, найчастіше саме несподівані речі мають найбільший вплив на економіку. "Найбільше мене турбують "чорні лебеді", тобто події, які неможливо передбачити і які призводять до катаклізмів", - резюмує Вільям Рейнш.