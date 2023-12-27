Пентагон планує до 2026 року отримати прототип зброї спрямованої енергії для ВПС і ВМС - ЗМІ

Пентагон планує отримати в найближчі три роки прототип зброї спрямованої енергії для оснащення бойових кораблів і літаків, повідомило в понеділок видання Defense News.

Розробку зброї за програмою Фронтової електромагнітної нейтралізації та ураження (Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat program - DEFEND) здійснює компанія Raytheon. У рамках контракту з ВПС і ВМС США компанія створить систему, яка "підпалюватиме" електронні компоненти противника енергетичними зарядами.

Прототип передбачається створити протягом 2024-2026 фінансових років.

"Некінетичні системи захисту є ключовою частиною стратегії національної оборони Америки", - заявив Колін Вілан, президент відділу передових технологій компанії Raytheon.

"Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon - це економічні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, даючи змогу нашим винищувачам захищатися від більш швидких і маневрених загроз", - додав він.

Пентагон щорічно витрачає в середньому $1 млрд на дослідження у сфері зброї спрямованої енергії, якою можна було б оснастити бойові літаки та військові кораблі для боротьби з дронами й ракетами. За допомогою потужного мікрохвильового обладнання вона здатна пригнічувати електронні системи зброї, виводячи їх з ладу.