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Пентагон планує до 2026 року отримати прототип зброї спрямованої енергії для ВПС і ВМС - ЗМІ
09:50 27.12.2023 |
Пентагон планує отримати в найближчі три роки прототип зброї спрямованої енергії для оснащення бойових кораблів і літаків, повідомило в понеділок видання Defense News.
Розробку зброї за програмою Фронтової електромагнітної нейтралізації та ураження (Front-Line Electromagnetic Neutralization and Defeat program - DEFEND) здійснює компанія Raytheon. У рамках контракту з ВПС і ВМС США компанія створить систему, яка "підпалюватиме" електронні компоненти противника енергетичними зарядами.
Прототип передбачається створити протягом 2024-2026 фінансових років.
"Некінетичні системи захисту є ключовою частиною стратегії національної оборони Америки", - заявив Колін Вілан, президент відділу передових технологій компанії Raytheon.
"Нові версії потужних мікрохвильових систем Raytheon - це економічні та надійні рішення, які працюють зі швидкістю світла, даючи змогу нашим винищувачам захищатися від більш швидких і маневрених загроз", - додав він.
Пентагон щорічно витрачає в середньому $1 млрд на дослідження у сфері зброї спрямованої енергії, якою можна було б оснастити бойові літаки та військові кораблі для боротьби з дронами й ракетами. За допомогою потужного мікрохвильового обладнання вона здатна пригнічувати електронні системи зброї, виводячи їх з ладу.
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