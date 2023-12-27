В Ірані збільшилося виробництво збагаченого урану: чому це небезпечно

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з'ясувало, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Іран знову почав виробляти більше збагаченого урану, довівши обсяги до 9 кг на місяць.

Іран збагачує уран до 60%, що близько приблизно 90% збройової якості. Він робить це на двох експериментальних заводах: у Натанзі та Фордо, який виритий у горі. Раніше він виробляв менше, але тепер знову почав робити більше.

Після уповільнення ці заводи збагачували уран до 60% зі швидкістю близько 3 кг на місяць, повідомило МАГАТЕ.

"Агентство підтверджує, що з кінця листопада 2023 року швидкість, з якою Іран виробляє уран, збагачений до 60% U-235, на цих двох об'єктах разом узятих збільшилася приблизно до 9 кг на місяць", - йдеться у доповіді для держав-членів.

Згідно з визначенням МАГАТЕ, близько 42 кг урану, збагаченого до 60% - це кількість, за якої не можна виключити створення ядерної бомби.

В свою чергу Тегеран спростував інформацію про створення ядерної бомби.

Створення ядерної зброї Іраном

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Reuters, Іран має достатньо запасів урану для створення трьох ядерних бомб. У вересні 2023 року запаси урану в Ірані збільшилися на 6,7 кг і становили 128,3 кг.

Також ми повідомляли, що США не дадуть Ірану зробити ядерну зброю, попри на її здатність створити бомбу за кілька місяців.