РФ знову зіткнулася з труднощами під час поставки нафти в Індію. Reuters розповіло деталі

Поставки російської сирої нафти "Сокіл" для індійської нафтової корпорації IOC було затримано через проблеми з оплатою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це змусило найбільшого нафтопереробника Індії використовувати свої запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході.

IOC є єдиним державним нафтопереробним заводом, який уклав річну угоду на купівлю різних російських сортів нафти, включно з "Соколом", у російської нафтової компанії "Роснафта".

Індійські державні нафтопереробні підприємства здійснюють розрахунки з торгівлі нафтою з Росією в дирхамах ОАЕ після того, як уряд порадив їм не використовувати китайський юань, хоча приватні нафтопереробні заводи, як і раніше, платять у юанях через відсутність альтернативи.

Платежі за нафту "Сокіл" були ускладнені, оскільки ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для приймання платежів у дирхамах.

Вантажі з нафтою курсують поблизу Індії

Згідно з даними відвантаження, IOC повинна була отримати шість вантажів "Сокола" з кінця листопада по грудень. До їх числа входила компанія NS Century, яка минулого місяця потрапила під санкції США.

Дані показують, що зараз ці вантажі переважно курсують навколо Індії та Шрі-Ланки, тоді як NS Century прямує до Сінгапуру.

"Постачальник має намір постачати сиру нафту. Сподіваюся, рішення буде знайдено найближчим часом", - сказало одне з джерел.

Західні санкції ускладнюють торгівлю нафтою між Росією та Індією

Наприкінці листопада повідомлялося, що індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається з серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, відмінній від долара, і не має короткострокового вирішення.

Також Bloomberg нещодавно писало, що близько п'яти мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" застрягли на шляху індійських нафтопереробних заводів після нових санкцій США.