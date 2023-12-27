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РФ знову зіткнулася з труднощами під час поставки нафти в Індію. Reuters розповіло деталі
23:11 26.12.2023 |
Поставки російської сирої нафти "Сокіл" для індійської нафтової корпорації IOC було затримано через проблеми з оплатою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що це змусило найбільшого нафтопереробника Індії використовувати свої запаси і купувати більше нафти на Близькому Сході.
IOC є єдиним державним нафтопереробним заводом, який уклав річну угоду на купівлю різних російських сортів нафти, включно з "Соколом", у російської нафтової компанії "Роснафта".
Індійські державні нафтопереробні підприємства здійснюють розрахунки з торгівлі нафтою з Росією в дирхамах ОАЕ після того, як уряд порадив їм не використовувати китайський юань, хоча приватні нафтопереробні заводи, як і раніше, платять у юанях через відсутність альтернативи.
Платежі за нафту "Сокіл" були ускладнені, оскільки ТОВ "Сахалін-1" не змогло відкрити рахунок у банку в ОАЕ для приймання платежів у дирхамах.
Вантажі з нафтою курсують поблизу Індії
Згідно з даними відвантаження, IOC повинна була отримати шість вантажів "Сокола" з кінця листопада по грудень. До їх числа входила компанія NS Century, яка минулого місяця потрапила під санкції США.
Дані показують, що зараз ці вантажі переважно курсують навколо Індії та Шрі-Ланки, тоді як NS Century прямує до Сінгапуру.
"Постачальник має намір постачати сиру нафту. Сподіваюся, рішення буде знайдено найближчим часом", - сказало одне з джерел.
Західні санкції ускладнюють торгівлю нафтою між Росією та Індією
Наприкінці листопада повідомлялося, що індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається з серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, відмінній від долара, і не має короткострокового вирішення.
Також Bloomberg нещодавно писало, що близько п'яти мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" застрягли на шляху індійських нафтопереробних заводів після нових санкцій США.
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