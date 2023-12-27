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У Швеції обговорюють збільшення потужностей для постачання снарядів Україні
23:03 26.12.2023 |
Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну - для цього потужність заводів має збільшитися.
Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
"У нас є гарні установки Archer, але вони не мають значення, якщо немає боєприпасів, якими можна стріляти", - зазначив міністр.
За словами Йонсона, Швеція має підтримувати Україну артилерійськими боєприпасами, одночасно нарощуючи власні запаси.
"Це складна ситуація", - сказав він.
Наразі ведеться робота над укладанням угоди, яка забезпечить шведській стороні доступ до необхідних боєприпасів.
За даними виробника боєприпасів Nammo, який має заводи у Швеції, терміни поставки боєприпасів зараз складають до шести років.
На додаток до нарощування своїх запасів, Швеція повинна мати можливість купувати нові снаряди в разі конфлікту. За словами Пола Йонсона, важливо, щоб заводи з виробництва боєприпасів у Скандинавії збільшили свої потужності.
Nammo заявляє, що без значних інвестицій ззовні він не може збільшувати виробництво.
"Гроші на це є в ЄС. Від нас очікують часткових інвестицій", - зазначив міністр.
Адміністрація оборонного озброєння, яка веде переговори, стверджує, що "ведеться інтенсивна робота над збільшенням виробничих потужностей і доступності артилерійських боєприпасів у Швеції і скандинавських країнах".
За даними Reuters, держави-члени Європейського Союзу передали Україні лише 480 тисяч із обіцяного мільйона артилерійських снарядів до весни 2024 року.
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