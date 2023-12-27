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Японська Mitsui відкликала своїх співробітників із проекту «Арктик СПГ-2», - Sankei
22:56 26.12.2023 |
Японська компанія Mitsui & Co відкликала всіх співробітників із проєкту "Арктик СПГ-2" з розробки скрапленого природного газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei.
Зазначається, що компанія хоче захистити своїх співробітників від санкцій США, але водночас звільнення персоналу не означає виходу компанії з бізнесу.
"Арктик СПГ 2", розташований на Гиданському півострові на північ від Полярного кола, є ключовим елементом у прагненні Росії збільшити свою глобальну частку на світовому ринку скрапленого природного газу з нинішніх 8% до 20% до 2030 року.
Це також частина "безмежного" партнерства Росії та Китаю, яке розвинулося в той час, коли Москва перенаправляла свої величезні енергетичні ресурси з Європи в Азію на тлі західних санкцій проти Кремля.
Mitsui - співвласник "Арктик СПГ-2" через компанію Japan Arctic LNG (її частка - 10%). 60% належить російському "Новатеку", 20% - китайським компаніям CNPC і CNOOC, а 10% - французькій корпорації TotalEnergies.
Санкції США проти "Арктик СПГ-2"
2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.
Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.
Нещодавно Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.
Також Reuters писало, що китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".
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