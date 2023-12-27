Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японська Mitsui відкликала своїх співробітників із проекту «Арктик СПГ-2», - Sankei

 

Японська компанія Mitsui & Co відкликала всіх співробітників із проєкту "Арктик СПГ-2" з розробки скрапленого природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sankei.

Зазначається, що компанія хоче захистити своїх співробітників від санкцій США, але водночас звільнення персоналу не означає виходу компанії з бізнесу.

"Арктик СПГ 2", розташований на Гиданському півострові на північ від Полярного кола, є ключовим елементом у прагненні Росії збільшити свою глобальну частку на світовому ринку скрапленого природного газу з нинішніх 8% до 20% до 2030 року.

Це також частина "безмежного" партнерства Росії та Китаю, яке розвинулося в той час, коли Москва перенаправляла свої величезні енергетичні ресурси з Європи в Азію на тлі західних санкцій проти Кремля.

Mitsui - співвласник "Арктик СПГ-2" через компанію Japan Arctic LNG (її частка - 10%). 60% належить російському "Новатеку", 20% - китайським компаніям CNPC і CNOOC, а 10% - французькій корпорації TotalEnergies.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Нещодавно Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.

Також Reuters писало, що китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,3684
  0,1541
 0,41
EUR
 1
 41,1538
  0,2073
 0,50

Курс обміну валют на вчора, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5240  0,02 0,06 38,1132  0,03 0,07
EUR 41,2188  0,06 0,14 42,0168  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5050  0,09 0,23 37,5300  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес