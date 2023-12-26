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Важка техніка та деталі для безпілотників: Південна Корея заборонила продавати в Росію ще 700 видів товарів
14:33 26.12.2023 |
Південна Корея посилить експортний контроль проти Росії та Білорусі, значно розширивши перелік товарів, на які поширюються експортні обмеження, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну.
До цього переліку додали ще 682 найменувань, повідомляє південнокорейське інформагентство Yonhap із посиланням на Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни.
Зокрема, йдеться про важку будівельну техніку, екскаватори, акумуляторні батареї, авіаційні компоненти, вантажні транспортні засоби тощо. Влада країни побоюється, що ці товари можуть бути використані у військових цілях, хоча вони не є військовими за призначенням.
У підсумку, кількість найменувань товарів у цьому переліку зросте до 1159 із нинішніх 798 позицій.
Очікується, що це рішення набуде чинності на початку 2024 року після ухвалення відповідних адміністративних процедур і надання урядом інструкцій для експортерів.
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