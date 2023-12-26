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Банк Societe Generale незабаром продасть свій бізнес у Росії та покине ринок країни
12:42 26.12.2023 |
Один із найбільших банків Франції Societe Generale незабаром продасть свій бізнес у Росії та покине ринок країни-агресора, де він працював з 1993 року, повідомляє Bloomberg.
Societe Generale може завершити свій відхід з Росії, продавши частки в деяких найбільших компаніях країни на суму близько $75 млн своєму колишньому місцевому підрозділу ПАТ "Росбанк".
Путін у неділю затвердив указ про те, що дозволяє Росбанку викуповувати російські акції у французького банку.
До портфеля входять невеликі пакети акцій найбільших компаній країни, таких як ПАТ "Газпром", виробник рафінованого нікелю ПАТ "ГМК "Норильський нікель", нафтові компанії ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Роснафта" і ще 20 холдингів.
Довідка
Societe Generale на 2017 рік був третім найбільшим банком Франції і 20-м у світі за розміром активів. З 2011 року входить до числа глобально системно значущих банків. Societe Generale володів контрольним пакетом акцій Росбанку з 2011 року. Разом з австрійським Raiffeisen Bank International та італійським UniCredit він входить до числа європейських банків, що найтісніше пов'язані з Росією.
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