Найбільший LNG-проєкт Росії через санкції США залишиться без газовозів Samsung

Нові американські санкції поставили хрест на планах Росії побудувати десять арктичних газовозів Samsung для заводу Арктик LNG-2, який вона створює на півострові Гидан. У вівторок, 26 грудня, корейська компанія Samsung Heavy Industries повідомила, що припиняє будувати блоки та обладнання для них, пише Reuters.

У 2020 році Samsung Heavy Industries домовилася з російською стороною про будівництво 15 газовозів, призначених для обслуговування Арктик LNG-2. Будівництво відбувається не в Південній Кореї, а в Росії - на суднобудівному комплексі "Зірка" у Приморському краї.

Блоки та обладнання для п'яти газовозів експортували в Росію за спеціальним дозволом уряду Південної Кореї, але щодо решти 10 суден Samsung виробництво зупинене, хоча контракт остаточно ще не розірвали, сказав представник компанії.

Газовози корейського проєкту SN2366 призначені для транспортування LNG в умовах Північного Льодовитого океану. Вони мають високий льодовий клас Arc7 (найвищий - це Arc9). Довжина цих суден - 300 м, ширина - 48,8 м, вантажомісткість - 172 600 куб. м.

Ресурсною базою Арктик LNG-2 є родовище газу, розташоване на Гиданському півострові. Проєкт передбачає будівництво трьох ліній з виробництва зрідженого газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна. Загальна потужність заводу планувалася на рівні 19,8 млн тонн LNG і до 1,6 млн тонн газового конденсату на рік. Учасниками проєкту є російський Новатек (60%), а також французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC, а ще японський консорціум Mitsui і Jogmec (всі - по 10%).