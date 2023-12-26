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Минулого місяця доходи росії від експорту палива зменшилися на 7% — CREA

Минулого місяця доходи росії від експорту палива зменшилися на 7% — CREA

 

У листопаді 2023 року доходи росії від експорту викопного палива знизилися на 7% (51 млн євро на день) проти попереднього місяця, що є найнижчим показником із липня 2023 року. Про це йдеться у щомісячному звіті Центру досліджень енергії й чистого повітря (CREA).

Через шторми у чорноморському басейні доходи росії від морського експорту нафти впали на 12% (55 млн євро на день).

Доходи від експорту скрапленого природного газу (СПГ) зросли на 5% (2,5 млн євро на день) порівняно з попереднім місяцем, тоді як експорт викопного газу трубопроводом зріс на 25% (18 млн на день).

Франція імпортувала з росії СПГ на суму 316 млн євро. У зв'язку із початком опалювального сезону споживання природного газу у Франції зросло на 79% у листопаді проти попереднього місяця. Це призвело до збільшення місячного імпорту СПГ на 11%. Імпорт із росії зріс на непропорційні 137%, причому 57% цього імпорту пройшли перевалку на терміналі СПГ Монтур до досягнення кінцевих пунктів призначення.

Через збільшення споживання газу місячний імпорт Туреччиною російського газу, що транспортується трубопроводом, у листопаді зріс на 68% (457 млн євро).

Тільки в листопаді повноцінне застосування граничної ціни на експорт російської нафти призвело б до скорочення доходів від експорту нафти на 14% (приблизно 1,6 млрд євро). З часу запровадження санкцій у грудні 2022 року і до кінця листопада 2023 року суворе дотримання граничної ціни призвело б до скорочення доходів росії на 12%, на загальну суму 16,7 млрд євро.

Гранична ціна в $30 за барель лише в листопаді 2023 року скоротила б доходи росії на 4,9 млрд євро, або на 41%, вважають у CREA. Якби цю граничну ціну було встановлено в грудні 2022 року - коли санкції і було запроваджено, - разом із повноцінним її застосуванням дохід росії скоротився б на 40% (56 млрд євро).

65% російської сирої нафти транспортувалося «тіньовими» танкерами, тоді як танкери, що належать країнам, які впроваджують політику обмеження ціни або застраховані в них, транспортували 35%. «Тіньові» танкери, що відповідають за транспортування нафтопродуктів, хімікатів і LPG, перевозили 38% від загального обсягу, а решту транспортували танкери, що підпадають під політику обмеження ціни.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

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