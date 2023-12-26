Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ФБР розслідує погрози суддям після виключення Трампа з праймериз у Колорадо

 

Федеральне бюро розслідувань США співпрацює з правоохоронцями штату Колорадо у зв'язку з погрозами на адресу суддів Верховного суду штату, які минулого тижня вирішили дискваліфікувати експрезидента Дональда Трампа з партійних виборів через причетність до штурму Капітолія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Axios.

"ФБР знає про ситуацію і співпрацює з місцевими правоохоронними органами. Ми будемо активно розслідувати будь-які погрози або застосування насильства з боку тих, хто використовує екстремістські погляди для виправдання своїх дій, незалежно від їхньої мотивації", - йдеться у заяві офіцера ФБР зі зв'язків з громадськістю Віккі Мігої.

Аналіз, проведений позапартійною дослідницькою некомерційною організацією Advance Democracy, показав "значну агресивну риторику" прихильників Трампа в Інтернеті щодо суддів і демократів після ухваленого рішення.

У публікаціях містилися вимоги розкрити особисту інформацію суддів, а один з користувачів ультраправого протрампівського вебсайту написав: "Усіх клятих щурів в мантіях треба повісити" - очевидно, маючи на увазі суддів.

Минулого тижня Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення про те, що колишній президент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США у 2024 році.

Тим самим Верховний суд Колорадо підтримав висновки судді першої інстанції про те, що штурм Капітолія США 6 січня був повстанням та що Трамп "брав участь" у цьому повстанні.

В штабі Трампі вже заявили, що швидко подадуть апеляцію на це рішення до Верховного суду Сполучених Штатів, а також паралельний запит на призупинення цього "глибоко недемократичного" рішення.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5240  0,02 0,06 38,1132  0,03 0,07
EUR 41,2188  0,06 0,14 42,0168  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5050  0,09 0,23 37,5300  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес