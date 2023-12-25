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АНАЛІТИКА

Французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає систему управління вогнем з ШІ

Французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає систему управління вогнем з ШІ

 

Французьку самохідну артилерійську установку Caesar оснастять новою системою управління вогнем.

Інформацією поділилося Міністерство оборони України. Нова система управління вогнем зможе похвалитися наявністю штучного інтелекту. Завдяки йому, Caesar зможе скоротити використання боєприпасів на пристрілку та ураження цілей на 30%. Тестування системи заплановано на 2024 рік. У майбутньому Україна хоче отримати на озброєння такі САУ.

Французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає систему управління вогнем з ШІ

 

Для тих, хто не в курсі

Caesar - це французька 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також забезпечення проходів у мінних полях і польових загородженнях. Максимальна дальність стрільби САУ становить 42 км (залежить від снаряда). Вона здатна робити 6 пострілів за хвилину. Її обслуговує екіпаж із 4-5 осіб. До речі, Україна отримала на озброєння САУ Caesar від Франції та Данії.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Франція
 

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