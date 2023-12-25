Венесуела видає Shell, NGC ліцензію на експорт газу з Тринідаду

Венесуела видала ліцензію Shell і тринідадській NGC на видобуток із родовища Dragon і експорт газу до Тринідаду і Тобаго - проєкт, який у разі його реалізації стане першим для країни ОПЕК і залучених партнерів. Про це повідомляє Energy Intelligence.

Ця угода є останнім кроком уперед для давно зупиненого проєкту з'єднання родовища газу з сусідньою інфраструктурою через кордон, серед нещодавнього відновлення бізнесу Венесуели після того, як США тимчасово скасували санкції в жовтні.

Дозвіл охоплює початковий видобуток 185 млн кубічних футів на день протягом 30 років.

Проєкт розроблявся роками, але зазнав низки невдач і все ще стикається з перешкодами, щоб стати реальністю, включаючи невизначеність щодо майбутньої політики санкцій США.

Антеро Альварадо, керуючий партнер Gas Energy Latin America, сказав Energy Intelligence, що цей крок, безсумнівно, є «віхою» в розвитку експорту газу, і за ним уважно спостерігатимуть інші МНК, які можуть шукати схожі можливості.

«Shell Venezuela S.A. (Shell) підтверджує, що їй було надано ліцензію на розвідку та розвідку від Ministerio del Poder Popular de Petroleo уряду Венесуели на розробку газового родовища Dragon спільно з Національною газовою компанією (NGC) Тринідаду і Тобаго, в очікуванні остаточного інвестиційного рішення», - йдеться в повідомленні.

Dragon знаходиться в регіоні Маріскал-Сукре біля Венесуели, приблизно за 10 миль від платформи Гібіскус на боці кордону з Тринідадом, яка належить NGC і Shell.

Цей проєкт - не єдине підприємство Shell у регіоні з транскордонним потенціалом. Велика Британія нещодавно подала дозвіл на розробку родовища Manatee у Тринідаді. Це ж скупчення простягається через морський кордон до венесуельської сторони, яка називається Лоран.

Карлос Беллорін, заступник директора S&P Global, у соціальних мережах назвав розробку «грандіозною» новиною, яка може сприяти не лише першому експорту з Венесуели, а й першому інтегрованому проєкту транскордонного видобутку газу/СПГ на континенті.