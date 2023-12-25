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У Туреччині заявили, що завдали ударів по Сирії і півночі Іраку у відповідь на вбивство своїх солдатів
14:08 25.12.2023 |
Туреччина заявила в понеділок, що її військово-повітряні сили "нейтралізували" 26 курдських бойовиків внаслідок ударів в Сирії і на півночі Іраку у відповідь на вбивство солдатів вихідними.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
У суботу міністерство оборони Туреччини заявило, що 12 турецьких солдатів загинули під час боїв із представниками Робітничої партії Курдистану (РПК) на півночі Іраку, що спонукало Анкару провести низку повітряних ударів і операцій в регіоні.
У понеділок у турецькому відомстві заявили, що за попередніми даними, щонайменше 26 бойовиків були "нейтралізовані" внаслідок цих ударів.
Турецький міністр оборони Ясар Гюлер також заявив у неділю, що ще 30 представників РПК були нейтралізовані в районі на півночі Іраку, де Туреччина проводить транскордонні операції.
Крім того, турецька поліція затримала 52 особи на молодіжному заході, організованому прокурдською Партією рівності і демократії народів (DEM) у південно-східній провінції Діярбакир.
Міністр юстиції Йилмаз Тунч повідомив, що підозрюваних звинуватили у "прославлянні злочину і злочинця" і "поширенні пропаганди терористичної організації", і додав, що ордери на арешт були видані й на інших осіб.
Робітнича партія Курдистану визнана терористичною організацією Туреччиною, США і Європейським Союзом. Турецькі війська регулярно завдають ударів по сусідньому Іраку в рамках наступу на бойовиків РПК, що базуються там.
Зокрема, у жовтні Туреччина завдала ударів на півночі Іраку після того, як курдське бойове угруповання взяло на себе відповідальність за вибухи біля урядових будівель в Анкарі.
В уряді Туреччини заявили, що силовики провели майже пів тисячі операцій проти мережі Робітничої партії Курдистану.
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