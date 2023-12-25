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Британія скерує патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає Венесуела
12:08 25.12.2023 |
Велика Британія готується відправити військовий патрульний корабель HMS Trent до Гаяни - своєї колишньої британської колонії - на знак дипломатичної та військової підтримки на тлі претензій Венесуели на багатий нафтою регіон Ессекібо.
Про це BBC повідомили в британському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".
HMS Trent, який останнім часом дислокувався в Карибському морі, в основному використовується для боротьби з піратством і контрабандою, захисту рибальства, боротьби з тероризмом, надання гуманітарної допомоги і пошуково-рятувальних операцій.
"HMS Trent відвідає регіонального союзника і партнера по Співдружності Гайану до кінця місяця в межах низки заходів у регіоні під час виконання завдання з патрулювання Атлантичного регіону", - повідомили в Міноборони Британії.
Екіпаж HMS Trent налічує 65 людей, а сам корабель озброєний 30-мм гарматою і може розгортати вертольоти Merlin та дрони.
На початку грудня він вийшов із порту дислокації в Гібралтарі й зараз перебуває в Бріджтауні, що в Барбадосі. Під час перебування біля Джорджтауна, столиці Гаяни, HMS Trent буде проводити візити, спільні заходи і навчання з флотом цієї країни та іншими союзниками.
Цей крок є частиною зусиль Великої Британії, спрямованих на демонстрацію міжнародної дипломатичної підтримки Гаяни після того, як Венесуела відновила претензії на спірну частину гаянської території - багатий на нафту й мінерали регіон Ессекібо.
Це викликало побоювання, що Венесуела може вторгнутися й спровокувати міждержавну війну в Південній Америці.
Венесуельський президент Ніколас Мадуро 3 грудня організував референдум, де більшість нібито підтримала входження Ессекібо до складу Венесуели.
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