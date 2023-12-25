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АНАЛІТИКА

Британія скерує патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає Венесуела

Британія скерує патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає Венесуела

 

Велика Британія готується відправити військовий патрульний корабель HMS Trent до Гаяни - своєї колишньої британської колонії - на знак дипломатичної та військової підтримки на тлі претензій Венесуели на багатий нафтою регіон Ессекібо.

Про це BBC повідомили в британському Міністерстві оборони, пише "Європейська правда".

HMS Trent, який останнім часом дислокувався в Карибському морі, в основному використовується для боротьби з піратством і контрабандою, захисту рибальства, боротьби з тероризмом, надання гуманітарної допомоги і пошуково-рятувальних операцій.

"HMS Trent відвідає регіонального союзника і партнера по Співдружності Гайану до кінця місяця в межах низки заходів у регіоні під час виконання завдання з патрулювання Атлантичного регіону", - повідомили в Міноборони Британії.

Екіпаж HMS Trent налічує 65 людей, а сам корабель озброєний 30-мм гарматою і може розгортати вертольоти Merlin та дрони.

На початку грудня він вийшов із порту дислокації в Гібралтарі й зараз перебуває в Бріджтауні, що в Барбадосі. Під час перебування біля Джорджтауна, столиці Гаяни, HMS Trent буде проводити візити, спільні заходи і навчання з флотом цієї країни та іншими союзниками.

Цей крок є частиною зусиль Великої Британії, спрямованих на демонстрацію міжнародної дипломатичної підтримки Гаяни після того, як Венесуела відновила претензії на спірну частину гаянської території - багатий на нафту й мінерали регіон Ессекібо.

Це викликало побоювання, що Венесуела може вторгнутися й спровокувати міждержавну війну в Південній Америці.

Венесуельський президент Ніколас Мадуро 3 грудня організував референдум, де більшість нібито підтримала входження Ессекібо до складу Венесуели.
 

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