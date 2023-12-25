Президентка Молдови хоче у 2024 році провести референдум щодо євроінтеграції

Президентка Молдови Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Про це вона сказала у зверненні з нагоди трьох років перебування на посаді, опублікованому в неділю, 24 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Санду нагадала, що лідери Європейського Союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про вступ із Молдовою - "те, що ще три роки тому здавалося неможливим".

"Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше - забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу", - додала вона.

"Саме тому я вважаю, що необхідно чітко сказати всією країною, який шлях ми обираємо для Молдови. Я закликаю парламент ініціювати організацію референдуму восени наступного року, на якому голос громадян буде вирішальним", - оголосила президентка.

Вона також попросила в громадян Молдови підтримки її кандидатури на виборах 2024 року, де буде брати участь, аби "завершити місію європейської інтеграції".