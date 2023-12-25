Фінансові новини
- |
- 25.12.23
- |
- 17:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Президентка Молдови хоче у 2024 році провести референдум щодо євроінтеграції
11:58 25.12.2023 |
Президентка Молдови Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.
Про це вона сказала у зверненні з нагоди трьох років перебування на посаді, опублікованому в неділю, 24 грудня, повідомляє "Європейська правда".
Санду нагадала, що лідери Європейського Союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про вступ із Молдовою - "те, що ще три роки тому здавалося неможливим".
"Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше - забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу", - додала вона.
"Саме тому я вважаю, що необхідно чітко сказати всією країною, який шлях ми обираємо для Молдови. Я закликаю парламент ініціювати організацію референдуму восени наступного року, на якому голос громадян буде вирішальним", - оголосила президентка.
Вона також попросила в громадян Молдови підтримки її кандидатури на виборах 2024 року, де буде брати участь, аби "завершити місію європейської інтеграції".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|(Де)мобілізація, призов та електронні запрошення в ТЦК: головне з великого інтерв'ю Умєрова
ТОП-НОВИНИ
|Атака Банкової на Рахункову палату. Навіщо Зеленському знову сваритися з «Великою сімкою»
|Зенітки Gepard і не тільки. Німеччина передала Україні нову партію зброї
|Японія погодилась передати США ракети для Patriot, які постачають Україні
|Байден доручив запровадити санкції проти іноземних банків, які допомагають ВПК Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Французька самохідна артилерійська установка Caesar отримає систему управління вогнем з ШІ
|Венесуела видає Shell, NGC ліцензію на експорт газу з Тринідаду
|У Туреччині заявили, що завдали ударів по Сирії і півночі Іраку у відповідь на вбивство своїх солдатів
|Британія скерує патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає Венесуела
|Санду оголосила про плани знову балотуватися в президенти Молдови
|Президентка Молдови хоче у 2024 році провести референдум щодо євроінтеграції
Бізнес
|Світове автовиробництво збільшилось на 10%
|Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту
|Microsoft оголосила про відмову від підтримки платформи Windows Mixed Reality
|Bloomberg: Apple планує випустити на ринок гарнітуру Vision Pro в лютому
|Kia оновила кросовер Sonet завдяки стилю та технологіям
|Volkswagen, Porsche та Audi підтвердили перехід на стандарт Tesla NACS для заряджання електромобілів
|Google планує реорганізувати відділ продажу реклами — на користь штучного інтелекту