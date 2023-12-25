Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Президентка Молдови хоче у 2024 році провести референдум щодо євроінтеграції

 

Президентка Молдови Мая Санду ініціює проведення восени 2024 року референдуму щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Про це вона сказала у зверненні з нагоди трьох років перебування на посаді, опублікованому в неділю, 24 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Санду нагадала, що лідери Європейського Союзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про вступ із Молдовою - "те, що ще три роки тому здавалося неможливим".

"Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше - забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу", - додала вона.

"Саме тому я вважаю, що необхідно чітко сказати всією країною, який шлях ми обираємо для Молдови. Я закликаю парламент ініціювати організацію референдуму восени наступного року, на якому голос громадян буде вирішальним", - оголосила президентка.

Вона також попросила в громадян Молдови підтримки її кандидатури на виборах 2024 року, де буде брати участь, аби "завершити місію європейської інтеграції".
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5458  0,04 0,10 38,1400  0,03 0,08
EUR 41,1604  0,00 0,01 42,0183  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5900  0,01 0,03 37,6250  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес