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АНАЛІТИКА

Франція, Китай та Японія заморозили участь в найбільшому газовому проєкті Росії

 

Іноземні акціонери російського проєкту "Арктик СПГ-2" - французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC - оголосили форс-мажор щодо участі в проєкті.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ".

Це може призвести до того, що "Арктик СПГ-2" позбудеться довгострокових контрактів на вивезення СПГ. А російська нафтовидобувна компанія "Новатек" буде змушена самостійно фінансуватиме проєкт.

При цьому в Росії критично постає питання наявності танкерів льодового класу для вивезення СПГ.

За даними "Коммерсантъ", судноверф "Звезда" затримує поставку танкерів. І щонайменше в 2024 році в Росії сподіваються на іноземні танкери, які розраховують отримати з іноземних верфей.

Крім того, поки "Арктик СПГ-2" змушений буде продавати газ на спотовому ринку.

Нагадуємо:

2 листопада проєкт "Арктик СПГ-2" потрапив до списку санкцій США.

За даними Bloomberg, "Арктик СПГ 2" має вирішальне значення для прагнення Росії збільшити виробництво СПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття.

Це проєкт компанії "Новатек" з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові. Проєкт передбачає будівництво трьох технологічних ліній з виробництва зрідженого природного газу потужністю 6,6 млн т на рік кожна.

"Новатек" планував почати виробництво на першій з трьох ліній до кінця року з метою отримати перші вантажі з заводу на початку 2024 року.

Форс-мажорні обставини - це юридична стаття, що дає змогу компаніям припиняти постачання через фактори, які перебувають поза їхнім контролем.

Раніше США зупинили поставки з російського "Арктик СПГ-2".

Крім того, Сполучені Штати розширили свої претензії на сповнені ресурсами океанське дно і територію континентального шельфу в Арктиці. Про це повідомляло агентство Bloomberg.

Так званий "розширений континентальний шельф" охоплює близько 1 мільйона квадратних кілометрів (386 100 квадратних миль), переважно в Арктиці та Беринговому морі - стратегічній зоні, на яку також претендують Канада і Росія. Крім того, США окреслили кордони шельфу в Атлантиці, Тихому океані й Мексиканській затоці.
За матеріалами: Економічна правда
 

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