Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На російському атомному контейнеровозі сталася пожежа

 

На російському атомному контейнеровозі "Севморпуть" на території причалу "Атомфлот" у Мурманську ввечері 24 грудня сталася пожежа.

"Займання сталося в одній з кают. Площа загоряння склала 30 кв. м. До 00:01 його ліквідували, постраждалих немає", - повідомило управління міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) у Мурманській області РФ.

Причини займання не уточнюються. Пожежі надали "підвищений ранг".

В "Атомфлоті" запевнили, що вогонь не загрожував реакторній установці. Там кажуть, що ніхто не постраждав і загрози "для систем життєзабезпечення" не було.

Згідно з інформацією на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою потужністю 29 МВт. Корабель спустили на воду 31 грудня 1988 року.

Атомна енергетична установка дозволяє забезпечити дальність плавання до 9,5 тисячі кілометрів при повному запасі дизельного палива. Судно здатне самостійно йти в суцільних рівних крижаних полях завтовшки до одного метра зі швидкістю близько 3,7 кілометра за годину.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5458  0,04 0,10 38,1400  0,03 0,08
EUR 41,1604  0,00 0,01 42,0183  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5900  0,01 0,03 37,6250  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес