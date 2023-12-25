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АНАЛІТИКА

Судноплавний гігант Maersk відновить перевезення в Червоному морі, попри атаки хуситів

 

Данська компанія Maersk готується відновити судноплавство в Червоному морі та Аденській затоці завдяки спецоперації, яку очолюють США із захисту торгових суден від нападів єменських хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reutes.

Судноплавний гігант раніше цього місяця призупинив відправку суден через протоку Баб-ель-Мандеб, яка з'єднує Червоне море з Аденською затокою, через напади хуситів на його кораблі.

Згодом Сполучені Штати Америки оголосили про спецоперацію, яка спрямована на захист торгових суден в регіоні.

"Ми отримали підтвердження того, що оголошену раніше ініціативу безпеки Operation Prosperity Guardian створено та розгорнуто, щоб дозволити морській торгівлі проходити через Червоне море/Аденську затоку. Ми готуємося дозволити суднам відновити транзит як на схід, так і на захід", - заявили в Maersk.

Атаки хуситів на комерційні кораблі у Червоному морі

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. Як повідомлялося, 16 грудня британський есмінець збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

Також крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda під прапором Норвегії. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа.

19 грудня Пентагон оголосив початок спецоперації під назвою Prosperity Guardian. Понад 20 країн погодилися приєднатися до коаліції, що очолює США, із захисту комерційних перевезень у Червоному морі від атак єменських хуситів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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