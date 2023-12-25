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АНАЛІТИКА

Іран образився на Москву та викликав на килим російського представника

 

Міністерство закордонних справ Ірану викликало на розмову тимчасового повіреного у справах Росії та висловило протест. Причиною такого кроку стала підтримка Росією заяви з антиіранською риторикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське державне видання IRNA.

Тегеран образився на Росію через зміст спільної заяви за підсумками шостої сесії Російсько-Арабського форуму співробітництва на рівні міністрів закордонних справ. В цій заяві містився заклик до мирного вирішення конфлікту між Іраном та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо трьох островів у Перській затоці.

У розмові з російським дипломатом представники іранського МЗС наголосили на "територіальній цілісності країни", підкресливши необхідність поваги до суверенітету й територіальної цілісності, а також наголосили, що три острови в Перській затоці назавжди належать Ірану.

"Уряд Ісламської Республіки Іран вважає будь-які претензії будь-якої сторони щодо цього неприйнятними", - заявили в МЗС Ірану.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, Росія
 

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