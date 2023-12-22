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Швеція поширює тимчасовий захист на всіх українців, які перебувають там законно
22:32 22.12.2023 |
Уряд Швеції у п'ятницю вирішив поширити дію директиви ЄС про тимчасовий захист на всіх громадян України, що перебувають у країні на законних підставах.
Про це йдеться в повідомленні шведського уряду, яке цитує "Європейська правда".
Як пояснює уряд, у квітні 2022 року Швеція ухвалила поправку до постанови про тимчасовий захист, яка поширила цей статус на тих, хто в'їхав і перебував у Швеції станом на 30 жовтня 2021 року.
Чинне положення означало, що деякі українці, які мають право на тимчасовий на захист, ризикують його не отримати і, можливо, будуть змушені повернутися в Україну. Тому дію поправки розширили.
"Люди з України, які перебувають у Швеції, не повинні повертатися в Україну в поточній ситуації. Ті, хто заслуговує на захист, тепер матимуть можливість залишитися у Швеції з тимчасовим захистом", - прокоментувала шведська міністерка з питань міграції Марія Мальмер Стенергард.
Поправка набуває чинності з 22 грудня, уточнили у шведському уряді.
Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз завершив усі процедури, необхідні для продовження режиму тимчасового захисту для біженців із України на один рік - з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.
Тим часом Норвегія змінила соціальні умови та правила для українців, що оформлюють в країні статус тимчасового захисту, у спробі зменшити "розрив" з умовами в сусідніх країнах.
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