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АНАЛІТИКА

Китайські компанії просять у США виключення із санкцій щодо «Арктик СПГ-2», - Reuters

 

Китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

CNOOC Ltd і China National Petroleum Corp мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ 2", контрольованому "Новатеком". Він є найбільшим російським виробником скрапленого природного газу.

"Це стандартна відповідь акціонерного партнера, який спілкується з Управлінням з контролю за іноземними активами США, щоб захистити наші інтереси в проекті", - сказало джерело видання.

Санкції США проти "Арктик СПГ-2"

2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.

Вчора Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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