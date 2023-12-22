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Китайські компанії просять у США виключення із санкцій щодо «Арктик СПГ-2», - Reuters
20:55 22.12.2023 |
Китайські державні нафтові компанії CNPC і CNOOC звернулися до уряду США з проханням про звільнення від санкцій щодо російського проєкту "Арктик СПГ-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
CNOOC Ltd і China National Petroleum Corp мають по 10% акцій у проєкті "Арктик СПГ 2", контрольованому "Новатеком". Він є найбільшим російським виробником скрапленого природного газу.
"Це стандартна відповідь акціонерного партнера, який спілкується з Управлінням з контролю за іноземними активами США, щоб захистити наші інтереси в проекті", - сказало джерело видання.
Санкції США проти "Арктик СПГ-2"
2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.
Помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Паєтт заявляв, що Вашингтон ставить за мету "задушити" цей проект РФ.
Вчора Bloomberg писало, що початок поставок газу з новітнього російського "Арктик СПГ-2" буде відкладено після того, як компанія оголосила форс-мажорні обставини через санкції США.
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