Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США дозволили найбільшому банку Британії продати свій бізнес у РФ

 

Сполучені Штати Америки дозволили найбільшому банку Британії HSBC продати свій бізнес у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"У п'ятницю Сполучені Штати видали генеральну ліцензію, що дозволяє деякі операції з російським "Експобанком", який перебуває під санкціями, до 21 березня", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що "Експобанк" запропонував купити підрозділ HSBC у Росії, і генеральна ліцензія має полегшити довгоочікуваний відхід британського кредитора з країни.

США ввели санкції проти "Експобанку" раніше цього місяця.

Що відомо про HSBC

Британський міжнародний комерційний банк зі штаб-квартирою в Лондоні, за ринковою капіталізацією є найбільшим у Європі та одним із найбільших у світі.

Заснований 1865 року в Гонконзі як "The Hongkong and Shanghai Bank" (Банк Гонконгу та Шанхаю) для супроводу торговельних операцій між Європою та Китаєм, пізніше назву було змінено на "The Hongkong and Shanghai Banking Corporation" (HSBC).

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

У вересні повідомлялось, що банк HSBC припинить комерційні платежі бізнес-клієнтів у РФ і Білорусі.

Також японський ритейлер Uniqlo відмовився від оренди приміщень для всіх своїх магазинів у Росії. Таким чином компанія припинила вести бізнес у цій країні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: HSBC, США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5525
  0,0439
 0,12
EUR
 1
 41,3753
  0,0907
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5820  0,02 0,05 38,1700  0,02 0,06
EUR 41,1580  0,19 0,46 41,9524  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5800  0,03 0,08 37,6000  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес