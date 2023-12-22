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АНАЛІТИКА

Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту

 

Верховний суд Великої Британії виніс рішення у справі американського вченого Стівена Талера (Stephen Thaler), який намагався зареєструвати патенти на винаходи його системи штучного інтелекту DABUS.

Суддя Девід Кітчін (David Kitchin) у письмовому рішенні вказав, що згідно з чинним законодавством, винахідником може бути тільки фізична особа або компанія.

Адвокати Талера у відповідь заявили, що таке рішення показує повну неадекватність системи для захисту винаходів на основі ШІ. На їхню думку, це негативно позначиться на галузях, що використовують такі технології.

Представник британського патентного бюро, зі свого боку, привітав рішення суду за роз'яснення законодавства в цій сфері. При цьому було зазначено, що питання потребує подальшого вивчення.

Верховний суд Великої Британії: штучний інтелект не може бути винахідником патенту

 Робота ШІ-системи DABUS, яку намагається запатентувати Талер

Раніше аналогічну відмову в реєстрації патентів Талер отримав від патентного бюро США.
За матеріалами: gagadget.com
 

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