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Прем'єр Іспанії – голові Каталонії: Референдум про самовизначення не обговорюється
11:37 22.12.2023 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що проведення референдуму про самовизначення Каталонії не обговорюється, після того, як президент автономного регіону Пере Арагонес повторив свій заклик до його проведення.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv з посиланням на EFE.
Санчес нагадав Арагонесу з лівої сепаратистської партії ERC, що такий референдум, якого вимагають сепаратистські сили, не відповідає Конституції Іспанії.
Вже після їхньої зустрічі прем'єр заявив, що глава Каталонії наполягав на своїй вимозі проведення референдуму для подолання "конфлікту суверенітету" з Іспанською державою.
"Це має бути вирішено з більшою демократією, виборчими урнами та голосами... настав час рухатися вперед. Ми зробимо це можливим", - цитує Арагонеса іспанське суспільне телебачення RTVE.
Коментуючи підсумки зустрічі з каталонським лідером, Санчес зазначив, що ERC та сепаратисти знають, якою є позиція уряду та його особисто.
"Звідси, я вважаю, що ми повинні рухатися вперед до угоди, яка зміцнить самоврядування Каталонії", - наголосив іспанський прем'єр.
Він зауважив, що не просить жодну партію відмовитися від своїх політичних цілей, маючи на увазі ERC та її правого сепаратистського конкурента JxCat, але наполягає на тому, що діалог завжди повинен відбуватися в рамках конституції.
"У світі немає жодної конституції, яка б приймала та передбачала сегрегацію частини своєї країни. Немає їїй в Іспанії. Тому з матеріальної точки зору (референдум про відокремлення) не передбачений", - підкреслив Санчес.
Прем'єр також закликав каталонські сепаратистські сили виконати свій обов'язок і запропонувати громадянам угоду, а не суперечки і конфронтацію між Мадридом і Барселоною, як це траплялося за часів урядів, очолюваних партією Parido Popular в минулому.
Як повідомляє Catalunya Radio, серед домовленостей, досягнутих між двома політиками, є зобов'язання просувати закон, що гарантує багатомовність, щоб громадяни могли звертатися до державної адміністрації своєю мовою (іспанською та каталонською) протягом першої половини 2024 року.
Напередодні Санчес відвідав Барселону й зустрівся з президентом Каталонії Пере Арагонесом, підтверджуючи наміри свого уряду домогтись амністії каталонських діячів, причетних до референдуму за незалежність 2017 року.
Як відомо, Санчес знову став прем'єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи законодавців JxCat в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.
Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.
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