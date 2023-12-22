Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США й Данія підписали угоду про оборонну співпрацю

 

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен у четвер підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію підписання транслював Держдеп США.

Перед підписанням Блінкен відзначив роль Данії у військовій підтримці України, зокрема в питанні надання західних винищувачів F-16, та дансько-американське оборонне співробітництво.

"Сьогоднішня угода ґрунтується на роботі, яку ми зробили для поглиблення оборонної співпраці з нашими партнерами по той бік Атлантичного океану - від Північної до Південної Європи, від Балтійського до Чорного моря", - підкреслив він.

Десятирічна угода про оборонну співпрацю передбачає, що американські солдати і техніка можуть бути постійно розміщені на території Данії.

Угода, переговори про яку Данія і США розпочали в лютому минулого року, набуде чинності після ухвалення необхідного законодавства приблизно через рік.

У понеділок Фінляндія підписала угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка надасть американським військовим широкий доступ через територію північної країни до її довгого кордону з Росією.

Швеція підписала аналогічну угоду раніше в грудні.

Норвегія, яка також має невеликий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність США на своїй території.
Ключові теги: США, Данія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5650  0,28 0,75 38,1486  0,31 0,83
EUR 40,9696  0,38 0,94 41,8075  0,36 0,86

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6100  0,12 0,31 37,6300  0,12 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес