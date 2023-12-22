США й Данія підписали угоду про оборонну співпрацю

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен у четвер підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію підписання транслював Держдеп США.

Перед підписанням Блінкен відзначив роль Данії у військовій підтримці України, зокрема в питанні надання західних винищувачів F-16, та дансько-американське оборонне співробітництво.

"Сьогоднішня угода ґрунтується на роботі, яку ми зробили для поглиблення оборонної співпраці з нашими партнерами по той бік Атлантичного океану - від Північної до Південної Європи, від Балтійського до Чорного моря", - підкреслив він.

Десятирічна угода про оборонну співпрацю передбачає, що американські солдати і техніка можуть бути постійно розміщені на території Данії.

Угода, переговори про яку Данія і США розпочали в лютому минулого року, набуде чинності після ухвалення необхідного законодавства приблизно через рік.

У понеділок Фінляндія підписала угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка надасть американським військовим широкий доступ через територію північної країни до її довгого кордону з Росією.

Швеція підписала аналогічну угоду раніше в грудні.

Норвегія, яка також має невеликий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність США на своїй території.