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США й Данія підписали угоду про оборонну співпрацю
23:06 21.12.2023 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен у четвер підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю.
Як повідомляє "Європейська правда", церемонію підписання транслював Держдеп США.
Перед підписанням Блінкен відзначив роль Данії у військовій підтримці України, зокрема в питанні надання західних винищувачів F-16, та дансько-американське оборонне співробітництво.
"Сьогоднішня угода ґрунтується на роботі, яку ми зробили для поглиблення оборонної співпраці з нашими партнерами по той бік Атлантичного океану - від Північної до Південної Європи, від Балтійського до Чорного моря", - підкреслив він.
Десятирічна угода про оборонну співпрацю передбачає, що американські солдати і техніка можуть бути постійно розміщені на території Данії.
Угода, переговори про яку Данія і США розпочали в лютому минулого року, набуде чинності після ухвалення необхідного законодавства приблизно через рік.
У понеділок Фінляндія підписала угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, яка надасть американським військовим широкий доступ через територію північної країни до її довгого кордону з Росією.
Швеція підписала аналогічну угоду раніше в грудні.
Норвегія, яка також має невеликий кордон з Росією, у 2021 році підписала угоду зі Сполученими Штатами про те, як регулювати військову діяльність США на своїй території.
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