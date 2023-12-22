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Санкції США зірвали запуск найбільшого заводу СПГ російського «Новатека» - Reuters
22:48 21.12.2023 |
Найбільший російський виробник скрапленого природного газу - компанія "Новатек" сповістила деяких своїх клієнтів про форс-мажорні обставини щодо майбутніх поставок за проектом Arctic LNG 2.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
У "Новатеку" коментувати ситуацію відмовилися.
Повідомлення були опубліковані після того, як минулого місяця США наклали санкції на Arctic LNG 2, виробництво якого має початися до кінця цього року або на початку 2024 року.
Проєктна потужність Arctic LNG 2 з трьома ланками становить 19,8 млн метричних тонн на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік.
Проект є ключовим елементом прагнення Росії збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030 року - з приблизно 8% зараз.
Очікувалось, що перші СПГ-танкери проєкту відпливуть у першому кварталі наступного року.
Одне з джерел повідомило, що клієнти, які уклали контракт на купівлю СПГ, такі як китайські Shenergy Group і Zheijang Energy та іспанська Repsol, отримали повідомлення про форс-мажор.
Repso яка у 2019 році підписала головну угоду з "Новатек" про постачання СПГ з Arctic LNG 2 та інших проектів, заявила, що не має твердого контракту на постачання газу, і компанія не отримувала жодних повідомлень про форс-мажорні обставини.
Shenergy Group і Zheijang Energy не відповіли на запит про коментарі.
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