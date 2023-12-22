Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Санкції США зірвали запуск найбільшого заводу СПГ російського «Новатека» - Reuters

 


Найбільший російський виробник скрапленого природного газу - компанія "Новатек" сповістила деяких своїх клієнтів про форс-мажорні обставини щодо майбутніх поставок за проектом Arctic LNG 2.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

У "Новатеку" коментувати ситуацію відмовилися.

Повідомлення були опубліковані після того, як минулого місяця США наклали санкції на Arctic LNG 2, виробництво якого має початися до кінця цього року або на початку 2024 року.

Проєктна потужність Arctic LNG 2 з трьома ланками становить 19,8 млн метричних тонн на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік.

Проект є ключовим елементом прагнення Росії збільшити свою ринкову частку на світовому ринку СПГ до п'ятої частини до 2030 року - з приблизно 8% зараз.

Очікувалось, що перші СПГ-танкери проєкту відпливуть у першому кварталі наступного року.

Одне з джерел повідомило, що клієнти, які уклали контракт на купівлю СПГ, такі як китайські Shenergy Group і Zheijang Energy та іспанська Repsol, отримали повідомлення про форс-мажор.

Repso яка у 2019 році підписала головну угоду з "Новатек" про постачання СПГ з Arctic LNG 2 та інших проектів, заявила, що не має твердого контракту на постачання газу, і компанія не отримувала жодних повідомлень про форс-мажорні обставини.

Shenergy Group і Zheijang Energy не відповіли на запит про коментарі.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5964
  0,0448
 0,12
EUR
 1
 41,2846
  0,2182
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5650  0,28 0,75 38,1486  0,31 0,83
EUR 40,9696  0,38 0,94 41,8075  0,36 0,86

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6100  0,12 0,31 37,6300  0,12 0,32
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес