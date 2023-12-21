Росіян попередили про нове підвищення цін на продукти напередодні виборів Путіна

Російські виробники та дистриб'ютори продуктів харчування повідомили рітейлерів про підвищення з початку наступного року на 5-20% відпускних цін на широкий перелік товарів - від молочної продукції, кави, соків, рису до кондитерських виробів.

Компанії пояснюють це падінням курсу рубля і подорожчанням логістичних послуг, пише російський "Коммерсант" із посиленням на листи постачальників на адресу торгівельних мереж.

Так, компанія "Вімм-Білль-Данн" (керує молочними активами PepsiCo в РФ) попередила про підвищення цін на 4,9% на молочну продукцію, на соки - на 16,1%, виробник йогуртів Ehrmann - на 5%.

Компанія "Мултон Партнерс" (раніше Coca Cola) підвищує ціни на безалкогольні напої на 13%, Nestle на каву та напої - на 15%, на кондитерські вироби - на 8%, на готові сніданки - до 9,5%, "Любятово" на печиво - на 6%. Ritter Sport та Ferrero Rocher вирішили підвищити ціни на шоколад у Росії на 7-14%. А оптова ціна на рис від його постачальника "Агроімпорту" збільшиться на 22%.

Своєю чергою російські рітейлери заявляють, що намагаються домовитися з постачальниками про менше підвищення цін або хоча б розтягнути його у часі.

Як повідомлялося, минулого тижня російський президент Путін визнав, що влада РФ не змогла впоратися з проблемою зростання цін на яйця і пояснив це "збоєм у роботі уряду".

Наприкінці жовтня російський президент Володимир Путін під час наради з урядом здивувався через те, що куряче м'ясо в Росії з початку року подорожчало більше ніж на 27%. Він попросив пояснити це міністра сільського господарства Дмитра Патрушева, який брав участь у засіданні по відеозв'язку з селекційного центру з виведення курей.

"Те, що ви з нами з курника спілкуєтеся, це чудово, це пожвавлює нашу сьогоднішню роботу, зустріч із урядом, безумовно. Але чого курятина так подорожчала? М'ясо птиці у нас з початку року зросло більше ніж на 27%", - здивувався Путін.

Патрушев відповів, що російські виробники вже "відчули соціальну відповідальність" і почали знижувати ціни, проте Путін заперечив, що постачальники просто "бізнесом займаються", а уряд має "вчасно включати відомі механізми, зокрема й закупівлю імпорту у найближчих наших сусідів".

Попри намагання російської влади вирішити це питання адміністративним шляхом, ціни на яйця продовжують зростати, а у деяких регіонах почали обмежувати їх продаж в одні руки, зауважує Інтерфакс. За тиждень із 5 по 11 грудня яйця подорожчали ще на 4,6%, а з початку року - на 46,2%. Це найвищі темпи зростання на продовольчому ринку, навіть з урахуванням сезонного подорожчання плодоовочевої продукції.