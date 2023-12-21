Фінансові новини
- |
- 21.12.23
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 2,5 п.п. - до 42,5%, як і очікувалося
15:59 21.12.2023 |
Центральний банк Туреччини на засіданні в четвер очікувано підвищив ключову відсоткову ставку на 2,5 відсоткового пункту (п.п.).
Ставку за семиденними операціями РЕПО було збільшено до 42,5% річних з 40%, йдеться в повідомленні ЦБ.
Підйом збігся з консенсус-прогнозом, який наводить Trading Economics.
Нинішній рівень ставки є максимальним з квітня 2003 року. З червня поточного року її було збільшено сім разів поспіль у сукупності на 34 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.
ЦБ розраховує завершити цикл підйому ставок найближчим часом, оскільки їхнього потрібного рівня для забезпечення дезінфляції майже досягнуто.
Турецька нацвалюта дешевшає після засідання центробанку. Курс становить 29,1579 ліри/$1 порівняно з 29,1333 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
|Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року
|Умєров хоче мобілізувати українців за кордоном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Польща передала Україні ще п'ять тисяч терміналів Starlink
|Росіян попередили про нове підвищення цін на продукти напередодні виборів Путіна
|Нідерланди виділяють Україні €102 млн у межах першого пакета допомоги на 2024 рік
|Рада ЄС остаточно погодила нові правила управління держфінансами
|Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 2,5 п.п. - до 42,5%, як і очікувалося
|Шість танкерів з російською нафтою застрягли на шляху в Індію
Бізнес
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу