Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 2,5 п.п. - до 42,5%, як і очікувалося

Центральний банк Туреччини на засіданні в четвер очікувано підвищив ключову відсоткову ставку на 2,5 відсоткового пункту (п.п.).

Ставку за семиденними операціями РЕПО було збільшено до 42,5% річних з 40%, йдеться в повідомленні ЦБ.

Підйом збігся з консенсус-прогнозом, який наводить Trading Economics.

Нинішній рівень ставки є максимальним з квітня 2003 року. З червня поточного року її було збільшено сім разів поспіль у сукупності на 34 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.

ЦБ розраховує завершити цикл підйому ставок найближчим часом, оскільки їхнього потрібного рівня для забезпечення дезінфляції майже досягнуто.

Турецька нацвалюта дешевшає після засідання центробанку. Курс становить 29,1579 ліри/$1 порівняно з 29,1333 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.

