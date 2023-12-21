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АНАЛІТИКА

Турецький ЦБ підвищив ключову ставку на 2,5 п.п. - до 42,5%, як і очікувалося

 

Центральний банк Туреччини на засіданні в четвер очікувано підвищив ключову відсоткову ставку на 2,5 відсоткового пункту (п.п.).

Ставку за семиденними операціями РЕПО було збільшено до 42,5% річних з 40%, йдеться в повідомленні ЦБ.

Підйом збігся з консенсус-прогнозом, який наводить Trading Economics.

Нинішній рівень ставки є максимальним з квітня 2003 року. З червня поточного року її було збільшено сім разів поспіль у сукупності на 34 п.п. у рамках боротьби з інфляцією.

ЦБ розраховує завершити цикл підйому ставок найближчим часом, оскільки їхнього потрібного рівня для забезпечення дезінфляції майже досягнуто.

Турецька нацвалюта дешевшає після засідання центробанку. Курс становить 29,1579 ліри/$1 порівняно з 29,1333 ліри/$1 за підсумками торгів у середу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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