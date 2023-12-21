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Шість танкерів з російською нафтою застрягли на шляху в Індію
14:15 21.12.2023 |
Шість танкерів, які перевозять близько 5 млн барелів російської нафти марки Sokol, не можуть потрапити до Індії. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані відстеження руху танкерів.
Шість із восьми суден, що потрапили під санкції, належать російській державній танкерній компанії ПАТ «совкомфлот».
Одним із танкерів є NS Century, який перевозив нафту Sokol до індійського порту «Вадинар». 16 листопада судно зупинилося на південь від Шрі-Ланки, де і залишається досі застряглим. Минулого тижня до танкера приєдналися два інші судна «совкомфлоту», обидва також прямують до Вадинара з сирою нафтою Sokol.
«Незрозуміло, що затримує судна, але санкції США щодо танкерів, які перевозять російську нафту в порушення граничних цін, встановлених країнами «Великої сімки», можуть бути частиною причини», - пише агентство.
Зупинилися не лише танкери, що прямують у Вадинар. На цей час ще три мали прибути до порту «Парадип» на східному узбережжі Індії. Вони також зупинилися, не доїхавши до місця призначення. Не дійшли до місця призначення також «кримськ», «нелліс» і «ливарний проспект».
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