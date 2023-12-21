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АНАЛІТИКА

Президент Аргентини запустив 300 реформ одночасно: у країні надзвичайний економічний стан

 

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей у середу підписав указ, який передбачає понад 300 заходів із глибокої дерегуляції національної економіки, пишуть провідні аргентинські видання Clarin і La Nacion.

"Це тільки перший крок. Мета полягає в тому, щоб відновити свободу автономії людей і почати скасування величезної кількості правил, які заважали, сповільнювали й зупиняли економічне зростання", - сказав президент Мілей, який дотримується ультраліберальних економічних поглядів та називав себе анархо-капіталістом.

Указ аргентинського президента змінює чи скасовує величезну кількість законів, таких як митний кодекс, закон про оренду, сприяння промисловості, та готує ґрунт для приватизації й лібералізації трудових відносин. Під час звернення до народу Мілей назвав тільки десяту частину запропонованих реформ, решта поки що невідома.

Для внесення всіх цих змін указ оголошує "надзвичайний економічний стан" терміном на два роки - до 31 грудня 2025 року. Це дозволить президенту одноосібно змінювати закони своїми указами.

"Ми робимо все можливе, щоб уникнути найгіршої кризи в нашій історії", - пояснив Мілей свої дії. За його словами, без реформ країна скотиться до річної інфляції розміром 15 000%.

Він пообіцяв громадянам Аргентини, що вона знову стане "світовою державою".

Тим часом аргентинські медіа повідомляють, що тисячі людей вийшли на вулиці Буенос-Айреса в середу на перший великий марш протесту проти політики Мілея. Його організували ліві сили.

"Ми не дозволимо їм морити голодом націю", - сказав під час демонстрації Даніель Каталано, представник профспілки Asociación Trabajadores del Estado.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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