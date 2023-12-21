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АНАЛІТИКА

Росії довелося витратити $12 мільярдів на підтримку авіації через вплив санкцій на галузь, – Reuters

 

Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій та кредитів для збереження свого авіаційного сектору. Західні санкції через вторгнення Москви в Україну перекрили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.

Про це пише Reuters.

Західні авіавиробники Airbus та Boeing у березні 2022 року припинили постачання послуг та запасних частин, а також припинили регулярне технічне обслуговування основного авіаперевізника "Аерофлот" та інших російських авіакомпаній.

За підрахунками Reuters, відтоді Росія витратила 1,09 трильйона рублів ($12,07 млрд) на підтримку галузі, включаючи виробництво літаків і фінансову допомогу авіакомпаніям.

Витрати майже вдвічі перевищують 547 млрд рублів виплат, здійснених у 2020-2021 роках, коли пандемія COVID-19 викликала різке скорочення авіаперевезень, і підкреслює масштаб зусиль Кремля щодо контролю над найважливішою галуззю.

"Наш авіапарк дуже перевантажений... літаками іноземного виробництва. До 2030 року ми плануємо виготовити понад 1000 літаків, власних літаків", - заявив минулого тижня президент Володимир Путін.

За даними швейцарського постачальника авіаційних даних ch-aviation, наразі російські авіакомпанії експлуатують 991 літак, у тому числі 405 російського виробництва.

Але лише 133 літаки Superjet вироблено державною компанією United Aircraft Corporation. Інші літаки російського виробництва - "Туполєв", "Яковлєв" та "Іллюшин" - рідко використовуються для комерційних рейсів.

У Міністерстві промисловості та торгівлі РФ заявило у відповідь Reuters, що підтримка авіабудування, як ключової галузі, буде збережена протягом наступних років.

Важливість надійної авіаіндустрії особливо важлива для Росії, як перевезення людей і товарів її величезної території, так підтримки тверджень Москви у тому, що санкції надали лише мінімальний вплив.

Оскільки через три місяці виборці підуть на виборчі дільниці, крах авіакомпанії може чинити репутаційний та електоральний тиск на Путіна, який знову балотується на пост президента.

Західні авіаційні аналітики кажуть, що інвестиції у кращому разі дозволять зберегти авіапарк, але сумніваються, що його літаки повернуться на західні ринки найближчим часом, навіть якщо війна проти України закінчиться. Це пов'язано з витратами та бюрократією, пов'язаними з відновленням парку, показниками безпеки та запчастинами.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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