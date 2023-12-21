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АНАЛІТИКА

У Молдові розраховують вийти з СНД до кінця 2024 року

 

Влада Молдови до кінця 2024 року планує вийти практично з усіх угод, підписаних у межах СНД.

Про це розповіла в ефірі Exclusiv TV депутатка від керівної партії "Дія і солідарність" Дойна Герман, її цитує Newsmaker, повідомляє "Європейська правда".

"Ми перебуваємо практично на заключному етапі. Ми запропонували як мету до кінця 2024 року завершити (вихід з СНД. - Ред.). Але це не означає, що не залишиться кілька невирішених питань... Зараз ми технічно розриваємо договори, підписані в рамках СНД", - сказала депутатка.

Герман також відповіла, чи буде Молдова підписувати декларацію про вихід із СНД, чи це відбудеться автоматично після розірвання всіх договорів.

"Необов'язково цей процес має завершитися якоюсь заявою або висловленням остаточної позиції про вихід", - сказала депутатка.

На тлі російського повномасштабного вторгнення в Україну влада в Кишиневі заявила про поступовий вихід Молдови з СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних у рамках організації.

Уряд Молдови також вирішив виключити СНД зі списку організацій, яким країна сплачує щорічні членські внески.

Ключові теги: Молдова
 

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