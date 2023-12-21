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Північна Корея передала Росії понад тисячу контейнерів з боєприпасами - посол США при НАТО
09:03 21.12.2023 |
Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
Про це повідомила в середу під час онлайн-брифінгу посол США при НАТО Джуліан Сміт, передає власний кореспондент Укрінформу.
«У нас є нова інформація про те, що КНДР недавно поставила додаткові озброєння в Росію для застосування у війні проти України. За нашою інформацією, КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів військового обладнання та боєприпасів»,- зауважила представниця США.
Вона також повідомила про наявність супутникових знімків, на яких видно переміщення цих контейнерів з Північної Кореї в Росію на вантажних суднах.
«Ми рішуче засуджуємо КНДР за передачу росіянам такого озброєння, яке, безсумнівно, буде використано для атак на український народ, українські міста, а також у подальшій незаконній війні РФ»,- зауважила Сміт.
За її словами, у США вважають, що Пхеньян в обмін на боєприпаси хоче отримати від Росії інші військові технології. Не виключено, що в цьому «списку бажань» Пхеньяна є винищувачі, ракети земля-повітря, бронетехніка, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші озброєння.
Сміт підкреслила, що Сполучені Штати продовжать стежити за розвитком ситуації та виявляти будь-які спроби поставити в Росію озброєння.
Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні снаряди низької якості з Північної Кореї через брак власних запасів. Ці боєприпаси іноді розриваються прямо у стволах гармат та мінометів окупаційних сил.
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