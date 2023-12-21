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У ЄС попередньо погодили створення «Європейського кіберщита»
23:56 20.12.2023 |
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в середу досягли попередньої згоди щодо регламенту про кіберсолідарність, який передбачає посилене реагування на кіберінциденти й кіберспівпрацю в ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістила пресслужба Ради ЄС.
Проєкт регламенту передбачає створення "Європейського кіберщита" - загальноєвропейської інфраструктури, що складається з національних і транскордонних оперативних центрів безпеки по всьому ЄС. Їхнім завданням буде виявлення кіберзагроз та реагування на них.
У своїй роботі учасники "кіберщита" використовуватимуть найсучасніші технології, такі як штучний інтелект та передову аналітику даних. А органи влади та відповідні організації зможуть ефективніше й оперативніше реагувати на серйозні інциденти, кажуть у Раді ЄС.
Проєкт регламенту також передбачає створення механізму реагування на кібернетичні надзвичайні ситуації для підвищення готовності та посилення можливостей реагування на інциденти в ЄС.
Пропозиції постпредів до проєкту Єврокомісії стосувались насамперед уточнення термінології та функцій, наголосі на добровільній участі держав-членів у "Європейському кіберщиті", а також узгодження з іншими актами ЄС у сфері кібербезпеки.
Тепер Рада ЄС буде вести переговори з Європейським парламентом для узгодження остаточної версії регламенту.
Загальний бюджет усіх заходів, передбачених регламентом ЄС про кіберсолідарність, становить 1,1 мільярда євро, з яких близько двох третин будуть профінансовані через програму "Цифрова Європа".
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