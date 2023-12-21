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АНАЛІТИКА

Нідерланди посилять військову присутність у Північному морі через підозрілі дії РФ

 

Міністерство оборони Нідерландів вирішило закупити додаткові камери спостереження й радари, а також два військові кораблі для посилення присутності в Північному морі на тлі зростання активності російських суден.

Про це у вівторок повідомив державний секретар Міноборони Нідерландів Крістоф ван дер Маат у відповідь на депутатський запит, пише "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що за останні шість місяців перейшли від спорадичного до постійного моніторингу Північного моря через підвищений рівень загрози після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Моніторинг також передбачає співпрацю з іншими країнами, аби судна, які можуть становити потенційну загрозу нідерландським водам, можна було виявити заздалегідь.

Міністерство оборони Нідерландів планує з 2027 року надати збройним силам доступ до супутникових зображень, а поки закуповуватиме й встановлюватиме на бурових платформах і вітрових турбінах у Північному морі радарні системи та обладнання, здатне розпізнавати сигнали кораблів.

Для захисту Північного моря відомство також купує два нові кораблі, розраховані на невеликий екіпаж й оснащені датчиками та підводним обладнанням для розслідування підозрілих ситуацій.

Нідерландські спецслужби раніше попереджали, що російські кораблі наносили на карти місця розташування інтернет-кабелів, газопроводів та вітрових електростанцій біля берегів Нідерландів.

 

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