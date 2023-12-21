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АНАЛІТИКА

Данія долучиться до міжнародної коаліції із захисту судноплавства в Червоному морі

 

Данія вирішила приєднатись до міжнародної військово-морської коаліції під проводом Сполучених Штатів для боротьби з атаками на цивільні судна в Червоному морі.

Про це Міністерство оборони Данії повідомило в середу в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".

Reuters не наводить подробиць відповіді данського Міноборони, у відомстві також офіційно не оголошували про участь у коаліції.

Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.

Тоді повідомлялось, що в місії, окрім Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови і Бахрейн.

У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.

В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв'язку з Ізраїлем.
Ключові теги: Данія
 

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