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Данія долучиться до міжнародної коаліції із захисту судноплавства в Червоному морі
23:44 20.12.2023 |
Данія вирішила приєднатись до міжнародної військово-морської коаліції під проводом Сполучених Штатів для боротьби з атаками на цивільні судна в Червоному морі.
Про це Міністерство оборони Данії повідомило в середу в коментарі Reuters, пише "Європейська правда".
Reuters не наводить подробиць відповіді данського Міноборони, у відомстві також офіційно не оголошували про участь у коаліції.
Нагадаємо, 19 грудня США анонсували місію Prosperity Guardian за участю 10 союзників для протидії атакам підтримуваних Іраном повстанців-хуситів з Ємену на комерційні судна, що прямують зі Сходу до Європи.
Тоді повідомлялось, що в місії, окрім Штатів, візьмуть участь Британія, Канада, Франція, Іспанія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Сейшельські острови і Бахрейн.
У межах коаліції Велика Британія направила есмінець HMS Diamond до Червоного моря.
В окремій заяві Євросоюз, НАТО і ще низка окремих країн назвали неприйнятними дії бойовиків-хуситів довкола Аравійського півострова, які останнім часом регулярно обстрілюють торгові судна під приводом нібито їхнього зв'язку з Ізраїлем.
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