Прем'єр Чехії: Ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його державі вдалось повністю позбутись залежності від газу з Росії.

Про це Фіала заявив 20 грудня у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Як відзначив Фіала, ще минулої весни була загроза, що Чехія матиме дефіцит газу, а енергетичній безпеці країни загрожувала залежність від Росії.

"Ми не вагалися і зробили кілька важливих кроків. Одним із них стало відкриття LNG-терміналу в Нідерландах, який може покривати значну частину споживання. І ми змогли повністю позбутися залежності від російського газу", - заявив Фіала.

У жовтні Петр Фіала заявляв, що його країна позбудеться залежності від російської нафти протягом наступних кількох місяців.

Італія також виступила із заявою, що з початку повномасштабної війни Росії проти України змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від російського "блакитного палива".