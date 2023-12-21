Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший банк Швеції збирається припинити діяльність у Росії

 

Шведський банк SEB планує повністю згорнути свою діяльність у Росії та покинути ринок країни-агресора.

Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Видання вказує, що SEB, як і раніше, має відкритий офіс у Санкт-Петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку. На сайті групи SEB офіс у Росії також вказано серед міжнародних офісів.

"Ми пропонуємо різні послуги клієнтам банківських і фінансових установ компаній на нашому внутрішньому ринку", - йдеться донині в розділі "SEB в Росії".

Однак в якості додаткової інформації вказується, що "в умовах, що склалися, продовжувати діяльність SEB в Росії неможливо або недоцільно, у зв'язку з чим SEB почав її скорочувати".

У банку додали, що це робиться відповідально і регулярно та відповідно до нормативно-правових норм.

Банк хоче повністю припинити роботу в Росії

Воху розповів, що група згортає свою діяльність у Росії та її мета полягає в тому, щоб повністю припинити свою роботу в РФ.

"У SEB є офіс тільки в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм нечисленним клієнтам вийти з російського ринку", - сказав він.

SEB Group офіційно заявила журналістам, що діяльність SEB в Росії орієнтована тільки на підтримку дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, які працюють у країні, і SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб.

Що відомо про цей банк

Шведський банк зі штаб-квартирою в Стокгольмі. У Швеції та країнах Балтії SEB пропонує повний спектр фінансових послуг. У Данії, Фінляндії, Норвегії, Німеччині та Великій Британії діяльність банку зосереджена на корпоративних та інвестиційно-банківських послугах для корпоративних та інституційних клієнтів.

SEB - другий за величиною банк Естонії. Як і у випадку з іншими банками, що працюють в Естонії, скористатися послугами SEB для ведення бізнесу в Росії неможливо. Жоден інший банк, що працює в Естонії, більше не має офісу в Росії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5516
  0,2311
 0,62
EUR
 1
 41,0664
  0,1445
 0,35

Курс обміну валют на вчора, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2835  0,10 0,28 37,8359  0,11 0,29
EUR 40,5894  0,14 0,35 41,4512  0,24 0,57

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4950  0,16 0,44 37,5100  0,16 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес