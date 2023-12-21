Найбільший банк Швеції збирається припинити діяльність у Росії

Шведський банк SEB планує повністю згорнути свою діяльність у Росії та покинути ринок країни-агресора.

Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Видання вказує, що SEB, як і раніше, має відкритий офіс у Санкт-Петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку. На сайті групи SEB офіс у Росії також вказано серед міжнародних офісів.

"Ми пропонуємо різні послуги клієнтам банківських і фінансових установ компаній на нашому внутрішньому ринку", - йдеться донині в розділі "SEB в Росії".

Однак в якості додаткової інформації вказується, що "в умовах, що склалися, продовжувати діяльність SEB в Росії неможливо або недоцільно, у зв'язку з чим SEB почав її скорочувати".

У банку додали, що це робиться відповідально і регулярно та відповідно до нормативно-правових норм.

Банк хоче повністю припинити роботу в Росії

Воху розповів, що група згортає свою діяльність у Росії та її мета полягає в тому, щоб повністю припинити свою роботу в РФ.

"У SEB є офіс тільки в Санкт-Петербурзі, щоб допомогти своїм нечисленним клієнтам вийти з російського ринку", - сказав він.

SEB Group офіційно заявила журналістам, що діяльність SEB в Росії орієнтована тільки на підтримку дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, які працюють у країні, і SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб.

Що відомо про цей банк

Шведський банк зі штаб-квартирою в Стокгольмі. У Швеції та країнах Балтії SEB пропонує повний спектр фінансових послуг. У Данії, Фінляндії, Норвегії, Німеччині та Великій Британії діяльність банку зосереджена на корпоративних та інвестиційно-банківських послугах для корпоративних та інституційних клієнтів.

SEB - другий за величиною банк Естонії. Як і у випадку з іншими банками, що працюють в Естонії, скористатися послугами SEB для ведення бізнесу в Росії неможливо. Жоден інший банк, що працює в Естонії, більше не має офісу в Росії.