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У Вірменії призупинили діяльність російського агентства Sputnik
19:51 20.12.2023 |
Вірменський регулятор сьогодні, 20 грудня, призупинив діяльність компанії "Тоспа" на 30 днів. Вона ретранслює програму "Sputnik Вірменія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комісію з телебачення і радіо Вірменії.
Зазначається, що в результаті моніторингу запису прослуховуваної програми "Sputnik Вірменія" було зафіксовано порушення законодавства Вірменії.
Комісія порушила адміністративну справу щодо мовника програм прослуховування на підставі протоколів контролю.
Що стало причиною
"Згідно з підготовленим протоколом, під час виходу в ефір 17 листопада 2023 року передачі "П'ятниця з Тиграном Кеосаяном", що транслюється компанією програми "Sputnik Вірменія", автор і ведучий передачі послалися на Республіку Вірменія та людей у глузливих і принизливих висловах, даючи оцінки, моральне право яких є чужим, політичний коментатор та ведучий, який є громадянином, такого не має", - йдеться в повідомленні.
Також зафіксовано, що під час передачі транслювалися заклики до дій, заборонених законодавством Вірменії.
Під час представлення матеріалів другого адміністративного провадження було зазначено, що в ефірі програми "Час Абовяна" з боку телекомпанії було озвучено такі думки і претензії, які не лише не відповідають дійсності, а й, мабуть, спричиняють паніку серед громадян Вірменії.
Погіршення відносин між Вірменією та РФ
Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.
Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.
Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".
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