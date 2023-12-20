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ЗМІ: Сі сказав Байдену, що планує возз'єднати Тайвань з Китаєм
16:56 20.12.2023 |
Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього нещодавнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться - ще не визначено.
Про це повідомив телеканал NBC News з посиланням на трьох нинішніх і колишніх американських посадовців, пише "Європейська правда".
За словами джерел, Сі сказав Байдену на груповій зустрічі, на якій були присутні десятки американських і китайських посадовців, що Китай віддає перевагу мирному, а не силовому приєднанню Тайваню.
Китайський лідер також послався на публічні прогнози американських воєначальників, які заявили, що Сі планує захопити Тайвань у 2025 або 2027 році. Сі заявив Байдену, що ті помиляються, оскільки він не встановив часові рамки для своїх планів.
За словами джерел, китайські посадовці також попросили Байдена зробити публічну заяву після зустрічі про те, що Сполучені Штати підтримують мету Китаю щодо мирного об'єднання з Тайванем і не підтримують незалежність Тайваню. Але Білий дім відхилив прохання Китаю.
Посадовці, ознайомлені з розмовою Байдена та Сі, описали китайського лідера як прямого і відвертого, але не конфронтаційного.
"Його мова нічим не відрізнялася від того, що він завжди говорив. Він завжди був жорстким щодо Тайваню. Він завжди займав жорстку позицію", - сказав американський посадовець, обізнаний з перебігом розмови.
Брязкання зброєю Сі щодо Тайваню викликає велике занепокоєння у представників адміністрації Байдена, які наполегливо намагаються уникнути військового конфлікту з Китаєм.
На тогорічному з'їзді Комуністичної партії Китаю Сі публічно заявив, що Китай здійснить військову атаку на Тайвань, якщо той проголосить незалежність за іноземної підтримки. Китайський лідер також заявив, що загроза застосування сили "спрямована винятково проти втручання зовнішніх сил і нечисленних сепаратистів, які прагнуть незалежності Тайваню".
Нагадаємо, всього через кілька годин після особистої зустрічі в листопаді у Сан-Франциско Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором".
Міністерство закордонних справ Китаю назвало його слова вкрай "неправильною і безвідповідальною політичною маніпуляцією".
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