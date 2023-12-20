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Парламент Болгарії у фінальному читанні схвалив зміни до конституції
15:59 20.12.2023 |
Парламент Болгарії у фінальному третьому читанні затвердив низку змін до конституції, депутати голосували поіменно.
Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".
Депутати голосували поіменно, встаючи і називаючи свої "за" чи "проти". За зміни проголосували ГЕРБ-СДС ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії - Союз демократичних сил"), ПП-ДБ ("Продовжуємо зміни - Демократична Болгарія") і ДПС ("Рух за права і свободи"). Лише один депутат ПП-ДБ утримався. Проти дали 71 голос від опозиційної Болгарської соціалістичної партії, "Відродження" і "Є такий народ".
Зміни передбачають зменшення впливу президента на призначення уряду.
Подвійне громадянство перестає бути перешкодою для того, щоб обіймати публічні посади. Втім, для народних депутатів залишається вимога, що вони мають проживати в Болгарії протягом останніх 18 місяців.
Обмежуються повноваження генерального прокурора; також передбачається обрання нового генпрокурора через три місяці після змін.
Вища рада судочинства розділяється на два органи - Вищу раду прокурорів та Вищу раду судочинства.
Рішення щодо обрання регуляторів повинні будуть ухвалюватися двома третинами від складу парламенту.
"Болгари заплатять велику ціну за експерименти з конституцією. Мій обов'язок як глави держави - оскаржити рішення у Конституційному суді", - заявив президент Румен Радев.
Опозиція також заявила, що оскаржить зміни у Конституційному суді.
Нагадаємо, раніше цього тижня парламент Болгарії ухвалив у першому та другому читанні заборону на експорт палива, виробленого з російської нафти, що було винятком із заборони ЄС, а також для полегшення вступу до Шенгенської зони скасував податок на транзит газу російського "Газпрому" через свою територію.
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